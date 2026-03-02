UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Понад 700 ракет за три місяці: у Повітряних силах назвали найважчі дні зими

Фото: українська ППО відбила 14 масованих атак за зиму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом зими російські окупанти здійснили 14 масованих комбінованих атак по Україні, випустивши понад 700 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Десяток "прильотів" та дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила нічну атаку росіян

За даними Повітряних сил, у грудні та січні росіяни здійснили сім масованих ударів із використанням ракет і дронів різних типів. У лютому інтенсивність атак зросла вдвічі - Україна витримала ще сім масштабних обстрілів.

Російські війська комбінували пуски ударних дронів та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити її ресурси.

Грудень 2025 року

6 грудня, у День Збройних сил України, противник завдав одного з наймасштабніших ударів за весь час повномасштабної війни - 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета.

Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня також характеризувалися надвисоким навантаженням - від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.

Січень 2026 року

Фіксувалося інтенсивне застосування балістичних ракет. 9 січня основний удар був зосереджений на Київській області - 278 цілей.

Також зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівській області та використання ракет "Циркон" 20 та 24 січня.

Лютий 2026 року

Місяць пікових навантажень. 3 лютого противник випустив найбільшу кількість ракет за одну атаку цієї зими - 71 одиницю. А 26 лютого здійснив масований дроновий удар - 420 БпЛА в межах однієї атаки.

У Повітряних силах наголосили, що ворог системно нарощує застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.

Загалом за три місяці Росія випустила понад 700 ракет різних типів.

Атака 2 березня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти масовано вдарили безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Під обстріл потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж.

Вже вдень загарбники атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. За даними міської адміністраціїʼ, внаслідок влучання зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

За даними Повітряних сил, у ніч на 2 березня Росія атакувала Україну 94 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та іншими БпЛА. Про кількість збитих цілей військові повідомили у ранковому зведенні.

ППОПовітряні сили УкраїниВійна в Україні