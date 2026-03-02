RU

Война в Украине

Более 700 ракет за три месяца: в Воздушных силах назвали самые тяжелые дни зимы

Фото: украинская ПВО отразила 14 массированных атак за зиму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В течение зимы российские оккупанты совершили 14 массированных комбинированных атак по Украине, выпустив более 700 ракет различных типов.

По данным Воздушных сил, в декабре и январе россияне совершили семь массированных ударов с использованием ракет и дронов различных типов. В феврале интенсивность атак возросла вдвое - Украина выдержала еще семь масштабных обстрелов.

Российские войска комбинировали пуски ударных дронов и ракет разных типов, пытаясь усложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить ее ресурсы.

Декабрь 2025 года

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, противник нанес один из самых масштабных ударов за все время полномасштабной войны - 704 воздушные цели, среди которых 51 ракета.

Дальнейшие атаки 13, 23 и 27 декабря также характеризовались сверхвысокой нагрузкой - от почти 500 до более 670 воздушных целей.

Январь 2026 года

Фиксировалось интенсивное применение баллистических ракет. 9 января основной удар был сосредоточен на Киевской области - 278 целей.

Также зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности по Львовской области и использование ракет "Циркон" 20 и 24 января.

Февраль 2026 года

Месяц пиковых нагрузок. 3 февраля противник выпустил наибольшее количество ракет за одну атаку этой зимой - 71 единицу. А 26 февраля совершил массированный дроновый удар - 420 БпЛА в пределах одной атаки.

В Воздушных силах отметили, что враг системно наращивает применение как штатной баллистики ("Искандер-М"), так и ракет, заходящих на цель по баллистической траектории: "Кинжал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.

Всего за три месяца Россия выпустила более 700 ракет различных типов.

 

Атака 2 марта

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты массированно ударили беспилотниками по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Под обстрел попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров.

Уже днем захватчики атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. По данным городской администрации, в результате попадания разрушен частный дом, возник пожар.

По данным Воздушных сил, в ночь на 2 марта Россия атаковала Украину 94 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и другими БпЛА. О количестве сбитых целей военные сообщили в утренней сводке.

