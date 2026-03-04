Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому

Пенсійний фонд України (ПФУ) підбив підсумки фінансування соціальних виплат за лютий 2026 року. На пенсії українцям було спрямовано 68,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.
Читайте також: Як не втратити пенсію чи субсидію тим, хто за кордоном: ПФУ відповів на ключові питання
Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, станом на 28 лютого 2026 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68,5 млрд гривень.
У тому числі:
При цьому впродовж минулого місяця - січня - на пенсійні виплати було спрямовано 65,6 млрд гривень.
Отже, зараз їх було збільшено на 2,9 млрд гривень.
Окрім пенсій ПФУ впродовж лютого профінансував також:
Повідомляється, що в цілому в лютому було надано 1557,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.
Варто зазначити, що фінансування виплат поточного місяця розпочалось з 2 березня 2026 року.
Станом на 3 березня вже було профінансовано:
"У березні надано 165,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - підсумували у прес-службі ПФУ зранку 4 березня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року та скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.
Крім того, ми пояснювали, в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.
Читайте також, як змінились пенсії українців з 1 березня та як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.