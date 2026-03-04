UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Понад 68 млрд гривень: як ПФУ збільшив виплату пенсій українцям в лютому

10:30 04.03.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Пенсійні виплати українцям у лютому - більші, ніж у січні (фото ілюстративне: freepik.com)

Пенсійний фонд України (ПФУ) підбив підсумки фінансування соціальних виплат за лютий 2026 року. На пенсії українцям було спрямовано 68,5 млрд гривень.

Як змінилось фінансування пенсійних виплат

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, станом на 28 лютого 2026 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68,5 млрд гривень.

У тому числі:

  • через АТ "Укрпошта" - 8,6 млрд гривень;
  • через уповноважені банки - 59,9 млрд гривень.

При цьому впродовж минулого місяця - січня - на пенсійні виплати було спрямовано 65,6 млрд гривень.

Отже, зараз їх було збільшено на 2,9 млрд гривень.

Фінансування інших соцвиплат у лютому

Окрім пенсій ПФУ впродовж лютого профінансував також:

  • 3,6 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 2,3 млрд гривень - на оплату лікарняних);
  • 4,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;
  • 9,4 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.

Повідомляється, що в цілому в лютому було надано 1557,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Публікація ПФУ щодо фінансування соціальних виплат в лютому 2026 року (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Варто зазначити, що фінансування виплат поточного місяця розпочалось з 2 березня 2026 року.

Станом на 3 березня вже було профінансовано:

  • на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" - 1,4 млрд гривень;
  • на страхові виплати - 1,4 млрд гривень (в тому числі на оплату лікарняних - 0,2 млрд гривень).

"У березні надано 165,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - підсумували у прес-службі ПФУ зранку 4 березня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року та скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.

Крім того, ми пояснювали, в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.

Читайте також, як змінились пенсії українців з 1 березня та як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

