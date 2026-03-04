Более 68 млрд гривен: как ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам в феврале

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подвел итоги финансирования социальных выплат за февраль 2026 года. На пенсии украинцам было направлено 68,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 28 февраля 2026 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68,5 млрд гривен.
В том числе:
При этом в течение прошлого месяца - января - на пенсионные выплаты было направлено 65,6 млрд гривен.
Таким образом, сейчас они были увеличены на 2,9 млрд гривен.
Кроме пенсий ПФУ в течение февраля профинансировал также:
Сообщается, что в целом в феврале было предоставлено 1557,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.
Стоит отметить, что финансирование выплат текущего месяца началось со 2 марта 2026 года.
По состоянию на 3 марта уже было профинансировано:
"В марте предоставлено 165,2 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - подытожили в пресс-службе ПФУ утром 4 марта.
