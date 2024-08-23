Более 605 тысяч окупантов погибли на войне против Украины: обновленные потери РФ
Россия потеряла на войне против Украины уже более 605 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 1190 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23 августа 2024 составили:
- личного состава - около 605330 (+1190) человек;
- танков - 8533 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 16599 (+32) ед;
- артиллерийских систем - 17307 (+45) ед;
- РСЗО - 1167 (+1) ед;
- средства ПВО - 932 (+1) ед;
- самолетов - 367 (+0) ед;
- вертолетов - 328 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);
- крылатые ракеты - 2442 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подлодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49) ед;
- специальная техника - 2910 (+6).
Россия теряет свою армию
Кремлевский режим скрывает потери своих оккупационных войск. Неизвестны также потери наемников и других военизированных формирований.
Напомним, что бойцам СБУ в Курской области удалось взять в плен сразу 102 российских военнослужащих. Это самое массовое взятие россиян в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных были солдаты кадыровского подразделения "Ахмат".
По данным СМИ, для пополнения живой силы россияне бросили в Курскую область так называемую "космическую бригаду" воздушно-космических сил РФ. Вояк записали в подразделение мотострелков.
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