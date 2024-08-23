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Более 605 тысяч окупантов погибли на войне против Украины: обновленные потери РФ

Украина , Пятница 23 августа 2024 08:40
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Более 605 тысяч окупантов погибли на войне против Украины: обновленные потери РФ Фото: РФ потеряла на войне уже более 605 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на войне против Украины уже более 605 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 1190 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 23 августа 2024 составили:

  • личного состава - около 605330 (+1190) человек;
  • танков - 8533 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 16599 (+32) ед;
  • артиллерийских систем - 17307 (+45) ед;
  • РСЗО - 1167 (+1) ед;
  • средства ПВО - 932 (+1) ед;
  • самолетов - 367 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);
  • крылатые ракеты - 2442 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подлодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49) ед;
  • специальная техника - 2910 (+6).

Россия теряет свою армию

Кремлевский режим скрывает потери своих оккупационных войск. Неизвестны также потери наемников и других военизированных формирований.

Напомним, что бойцам СБУ в Курской области удалось взять в плен сразу 102 российских военнослужащих. Это самое массовое взятие россиян в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных были солдаты кадыровского подразделения "Ахмат".

По данным СМИ, для пополнения живой силы россияне бросили в Курскую область так называемую "космическую бригаду" воздушно-космических сил РФ. Вояк записали в подразделение мотострелков.

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