На оборону Курської області кинули "космічну бригаду", їх записали у мотострілки, - ЗМІ
Росія кинула на оборону Курської області так звану "космічну бригаду". Бійців записали у мотострілки через нестачу кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории".
Видання з посиланням на джерела зазначає, що мотострілецький полк із військовослужбовців повітряно-космічних сил РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону. У прикордонні райони "космічна бригада" прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.
До підрозділу увійшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів із льотного складу. Їх відправили в піхоту з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Бєлая" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області.
Зазначається, що "космічна бригада" вже зазнає втрат. У боях під населеним пунктом Коренево зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області. Це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.
Видання також вважає, що мотострілки, імовірно, були в колоні техніки, спаленої ударом під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня. У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта повітряно-космічних сил, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.
Бої у Курській області
Нагадаємо, 6 серпня 2024 року Україна розпочала операцію у Курській області Росії. Російська влада спочатку намагалася применшити масштаби бойових дій, проте це не вдалося зробити.
Відомо, що українські сили контролюють десятки населених пунктів. Україна також заявила про створення буферної зони та планує відкрити гуманітарний коридор для евакуації.
Сьогодні, 18 серпня, Повітряні сили повідомили про знищення ще одного мосту у Курській області та показали відео бойової роботи.
Днями українським захисникам вдалося взяти у полог 102 російський військових. Серед полонених були, зокрема, мотострілки та кадирівці підрозділу "Ахмат".
Чи може Курський прорив змусити РФ прискорити обмін полоненими - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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