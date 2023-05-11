Понад 600 окупантів і 14 артсистем. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових. Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.

Нагадаємо, за день до цього українські захисники ліквідували за добу 690 російських солдатів, а сили ППО збили 15 ракет противника.

Також повідомлялося, що протягом доби військові ЗСУ не втратили жодної з позицій у Бахмуті.

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