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Понад 600 окупантів і 14 артсистем. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ у війні в Україні на 11 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових. Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3740 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин - 7287 (+12) од.,
  • артилерійських систем - 3053 (+14) од.,
  • РСЗВ - 557 (+2) од.,
  • засоби ППО - 310 (+2) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од.,
  • крилаті ракети - 970 (+0),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5984 (+10) од.,
  • спеціальна техніка - 391 (+2) од.

"Дані уточнюються", - додали у військовому командуванні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ через великі втрати обладнають нові госпіталі в окупованому Луганську.

Нагадаємо, за день до цього українські захисники ліквідували за добу 690 російських солдатів, а сили ППО збили 15 ракет противника.

Також повідомлялося, що протягом доби військові ЗСУ не втратили жодної з позицій у Бахмуті.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України