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Более 600 оккупантов и 14 артсистем. Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне в Украине на 11 мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом потери захватчиков в нашей стране в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 196920 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили за день 14 вражеских артсистем, 12 ББМ и 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 196920 (+610) человек ликвидировано,
  • танков - 3740 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7287 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3053 (+14) ед,
  • РСЗО - 557 (+2) ед,
  • средства ПВО - 310 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2627 (+3) ед.,
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5984 (+10) ед,
  • специальная техника - 391 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в военном командовании.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.

Напомним, за день до этого украинские защитники ликвидировали за сутки 690 российских солдат, а силы ППО сбили 15 ракет противника.

Также сообщалось, что в течение суток военные ВСУ не потеряли ни одной из позиций в Бахмуте.

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