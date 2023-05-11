Более 600 оккупантов и 14 артсистем. Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом потери захватчиков в нашей стране в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 196920 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили за день 14 вражеских артсистем, 12 ББМ и 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.23 ориентировочно составили:

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в оккупированном Луганске.

Напомним, за день до этого украинские защитники ликвидировали за сутки 690 российских солдат, а силы ППО сбили 15 ракет противника.

Также сообщалось, что в течение суток военные ВСУ не потеряли ни одной из позиций в Бахмуте.

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