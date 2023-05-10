ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти через великі втрати обладнують нові шпиталі в Луганську, - Генштаб

Новость на русском →
Луганська область, Середа 10 травня 2023 18:51
Окупанти через великі втрати обладнують нові шпиталі в Луганську, - Генштаб Фото: російські військові продовжують зазнавати великих втрат (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За інформацією, отриманою від Генерального штабу ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.

Зокрема, за даними Генштабу, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень були повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Також відзначимо, що це не перший випадок, коли окупаційні сили використовують медичні заклади для військових потреб. Раніше ми повідомляли, що у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь і надають медичну допомогу своїм пораненим на території міської лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Луганськ
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії