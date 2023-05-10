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Маляр про ситуацію в Бахмуті: ЗСУ протягом доби не втратили жодної позиції

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Середа 10 травня 2023 19:29
Маляр про ситуацію в Бахмуті: ЗСУ протягом доби не втратили жодної позиції Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Протягом доби наші воїни не втратили жодної з позицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:

  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському;
  • Лиманському;
  • Шахтарському.

Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.

"На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено", - додає заступник міністра оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, наші воїни змусили окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

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