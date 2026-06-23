Понад 60 цілей за ніч: "Птахи Мадяра" наробили галасу в Криму

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня тимчасово окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотників. Під ударом опинилися порт "Кавказ" та низка інших військових і логістичних об'єктів окупантів. На тлі вибухів російська влада тимчасово перекривала рух Кримським мостом.

Це була не перша серія ударів по півострову за останні дні. На вихідних українські сили атакували газорозподільні станції, нафтотермінали, засоби протиповітряної оборони та логістичну інфраструктуру російських військ у Криму.