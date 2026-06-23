Более 60 целей за ночь: "Птахи Мадяра" наделали шума в Крыму

По его словам, всего за одну ночь было поражено более 60 важных объектов противника. Среди целей – средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистический транспорт и военная техника.

"Москва ляжет в Крыму. Птицы ССС будут способствовать и дальше. Разноцветие целей, потребляйте черви", - написал командующий ССС.

Среди пораженных целей были:

три разведывательно-ударных беспилотника "Орион" в Керчи;

нефтяные резервуары на Керченской ТЭЦ;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Багерового;

пусковая установка С-300 и зенитная установка ЗУ-23-2 вблизи Курортного;

радиолокационная станция "Небо-У" в Керчи;

электроподстанция "Западно-Крымская" в районе села Карьерное;

газораспределительная станция "Симферополь" в селе Трудовое;

учебный полигон операторов БПЛА российских войск вблизи Дебальцево;

цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Горловки;

логистический транспорт русских войск в Приазовском Запорожской области;

транспорт и техника окупантов на территории Крыма, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В проведении операции участвовали подразделения СБС, в частности "Птицы Мадяра", "Nemesis", "К-2", "Рарог", "Рейд" и другие формирования сил беспилотных систем.