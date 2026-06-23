Более 60 целей за ночь: "Птахи Мадяра" наделали шума в Крыму

Ночь против 23 июня была неспокойной для русских войск в Крыму. Украинские беспилотники атаковали десятки объектов в тылу противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
По его словам, всего за одну ночь было поражено более 60 важных объектов противника. Среди целей – средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистический транспорт и военная техника.
"Москва ляжет в Крыму. Птицы ССС будут способствовать и дальше. Разноцветие целей, потребляйте черви", - написал командующий ССС.
Среди пораженных целей были:
три разведывательно-ударных беспилотника "Орион" в Керчи;
нефтяные резервуары на Керченской ТЭЦ;
зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Багерового;
пусковая установка С-300 и зенитная установка ЗУ-23-2 вблизи Курортного;
радиолокационная станция "Небо-У" в Керчи;
электроподстанция "Западно-Крымская" в районе села Карьерное;
газораспределительная станция "Симферополь" в селе Трудовое;
учебный полигон операторов БПЛА российских войск вблизи Дебальцево;
цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Горловки;
логистический транспорт русских войск в Приазовском Запорожской области;
транспорт и техника окупантов на территории Крыма, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
В проведении операции участвовали подразделения СБС, в частности "Птицы Мадяра", "Nemesis", "К-2", "Рарог", "Рейд" и другие формирования сил беспилотных систем.
Напомним, в ночь на 23 июня временно оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотников . Под ударом оказались порт "Кавказ" и ряд других военных и логистических объектов окупантов. На фоне взрывов российские власти временно перекрывали движение по Крымскому мосту.
Это была не первая серия ударов по полуострову за последние дни. На выходныхукраинские силы атаковали газораспределительные станции , нефтетерминалы, средства противовоздушной обороны и логистическую инфраструктуру российских войск в Крыму.