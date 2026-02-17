Понад 6 тисяч травмованих через ожеледицю в Києві: 9 посадовцям оголосили підозру

Головне:

Масштаб травматизму: За три місяці через ожеледицю постраждали 6 169 киян , кожен шостий (1 155 осіб) опинився в лікарні.

За три місяці через ожеледицю постраждали , кожен шостий (1 155 осіб) опинився в лікарні. Фінансова підозра: Прокуратура офіційно оголосила підозри в службовій недбалості 9 керівникам комунальних підприємств столиці.

Прокуратура офіційно оголосила підозри в службовій недбалості столиці. Ціна халатності: Витрати постраждалих на лікування переломів сягають 240 тис. грн на одну особу, а збитки від ДТП через слизькі дороги перевищили 1 млн грн .

Витрати постраждалих на лікування переломів сягають на одну особу, а збитки від ДТП через слизькі дороги перевищили . Юридичні наслідки: Крім кримінальних справ, комунальники отримали цивільні позови про відшкодування моральної шкоди на суми до 500 тис. грн.

Тисячі травмованих та мільйонні збитки

За даними слідства, упродовж грудня 2025 року - лютого 2026 року через нерозчищені дороги та відсутність реагентів до медиків звернулися 6169 громадян, серед яких 321 дитина. Госпіталізація знадобилася 1155 особам.

Подільський район: переломи та десятки тисяч на ліки

Тут зафіксовано низку тяжких травм у пішоходів:

Літня жінка отримала переломи обох кісток лівої гомілки (витрати - 57 тис. грн );

); Інша мешканка зламала шийку стегна (лікування коштувало 45,5 тис. грн );

); Чоловік дістав перелом двох кісток ноги (витрати - 50 тис. грн ).

). Ще одна жінка отримала перелом п’яткової кістки у трьох місцях (витрачено 24,7 тис. грн).

Голосіївський район: ДТП та розбиті автівки

Через слизьке покриття, яке комунальники не обробили сумішами, сталися серйозні аварії. Одну автівку занесло у стовп, іншу - у бетонну огорожу. Сумарні збитки власників авто сягають понад 1 млн гривень.

Святошинський та Деснянський райони: травми біля бюветів та в переходах

У Святошинському районі пенсіонерка, йдучи за водою до бювету, впала та отримала складний перелом плечової кістки зі зміщенням. Операція та лікування обійшлися їй у 240 тис. гривень.

У Деснянському районі жінка отримала перелом великогомілкової кістки з ушкодженням коліна. Інші постраждалі зламали кінцівки на сходах до підземного переходу та просто на тротуарах.

Дарницький та Солом’янський райони: постраждалі діти та позови до суду

У Дарницькому районі звернулися семеро людей. Серед них - дитина з переломом ключиці та літня жінка, яка впала на виході з маршрутки (складний перелом гомілки, потрібна операція з металевими гвинтами).

У Солом’янському районі один із чоловіків отримав перелом хребця. Потерпілий вимагає від комунальників 500 тис. гривень компенсації через суд.

Печерський та Дніпровський райони: дорогі операції та розбиті суглоби

На Печерську зафіксовано витрати на лікування у розмірі 89 тис. грн та 25 тис. грн через переломи ніг і рук.

У Дніпровському районі, окрім двох ДТП, п’ятеро пішоходів отримали переломи тазостегнових суглобів, ребер та вивихи.

Шевченківський район: закриті переломи та розриви менісків

Пенсіонерка витратила понад 40 тис. грн на операцію після перелому гомілки. Також постраждала дівчина-підліток, у якої діагностували розрив меніска колінного суглоба через падіння на слизькій дорозі.

Правова оцінка та відповідальність

Прокурори встановили, що причиною всіх цих інцидентів стала неналежна робота комунальних служб. Усі зазначені ділянки доріг перебувають на балансі столичних КП.

Наразі 9 керівникам комунальних підприємств оголошено підозри. Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази щодо службової недбалості посадовців.