Понад 6 тисяч травмованих через ожеледицю в Києві: 9 посадовцям оголосили підозру

Через неналежне прибирання доріг та тротуарів від криги у столиці постраждали 6169 громадян. Прокурори офіційно повідомили про підозру керівникам дев’яти комунальних підприємств за статтею про службову недбалість.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури у Telegram.
Головне:
За даними слідства, упродовж грудня 2025 року - лютого 2026 року через нерозчищені дороги та відсутність реагентів до медиків звернулися 6169 громадян, серед яких 321 дитина. Госпіталізація знадобилася 1155 особам.
Тут зафіксовано низку тяжких травм у пішоходів:
Через слизьке покриття, яке комунальники не обробили сумішами, сталися серйозні аварії. Одну автівку занесло у стовп, іншу - у бетонну огорожу. Сумарні збитки власників авто сягають понад 1 млн гривень.
У Святошинському районі пенсіонерка, йдучи за водою до бювету, впала та отримала складний перелом плечової кістки зі зміщенням. Операція та лікування обійшлися їй у 240 тис. гривень.
У Деснянському районі жінка отримала перелом великогомілкової кістки з ушкодженням коліна. Інші постраждалі зламали кінцівки на сходах до підземного переходу та просто на тротуарах.
У Дарницькому районі звернулися семеро людей. Серед них - дитина з переломом ключиці та літня жінка, яка впала на виході з маршрутки (складний перелом гомілки, потрібна операція з металевими гвинтами).
У Солом’янському районі один із чоловіків отримав перелом хребця. Потерпілий вимагає від комунальників 500 тис. гривень компенсації через суд.
На Печерську зафіксовано витрати на лікування у розмірі 89 тис. грн та 25 тис. грн через переломи ніг і рук.
У Дніпровському районі, окрім двох ДТП, п’ятеро пішоходів отримали переломи тазостегнових суглобів, ребер та вивихи.
Пенсіонерка витратила понад 40 тис. грн на операцію після перелому гомілки. Також постраждала дівчина-підліток, у якої діагностували розрив меніска колінного суглоба через падіння на слизькій дорозі.
Прокурори встановили, що причиною всіх цих інцидентів стала неналежна робота комунальних служб. Усі зазначені ділянки доріг перебувають на балансі столичних КП.
Наразі 9 керівникам комунальних підприємств оголошено підозри. Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази щодо службової недбалості посадовців.
