Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду
У складних погодних умовах водіям варто бути максимально уважними та заздалегідь подбати про безпеку. У МВС нагадали основні правила поведінки на дорозі під час снігопаду та назвали речі, які обов’язково потрібно мати в автомобілі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС).
Що має бути в авто під час негоди
У МВС радять тримати в машині мінімальний набір речей, які можуть допомогти у разі застрягання чи вимушеної зупинки:
- лопату;
- буксирувальний трос;
- ковдру або теплі речі;
- заряджений мобільний телефон.
Ці речі можуть знадобитися, якщо автомобіль застрягне у снігу або доведеться чекати допомоги.
Як поводитися на дорозі
Правоохоронці наголошують, що під час снігопаду необхідно дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і не перевищувати швидкість. Гальмувати слід плавно, а у разі заносу - не натискати різко на гальма.
Водіям також радять:
- планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоди;
- перед виїздом перевіряти гальма, шини та освітлення;
- використовувати лише зимову гуму;
- бути особливо уважними біля пішохідних переходів і зупинок транспорту.
Поради водіям під час снігопадів (інфографіка: МВС України)
Якщо ви потрапили в сніговий полон
Під час сильного снігопаду не варто намагатися долати замети. Краще зупинитися та перечекати негоду. У МВС рекомендують періодично прогрівати двигун і стежити, щоб вихлопна труба не була засипана снігом, аби уникнути потрапляння вихлопних газів у салон.
Автомобіль залишати не радять - він є орієнтиром для рятувальників.
У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номерами 112, 101 або 102.
Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови 17 лютого у більшості областей України. Очікується ожеледиця на дорогах (жовтий рівень небезпеки), а вночі в північних регіонах температура може знизитися до -19°C.
Опади прогнозують у Криму та на півдні й південному сході країни, місцями можливий мокрий сніг і ожеледь. У Києві та області також очікується мороз до -16°C вночі та слизькі дороги.
