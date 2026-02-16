ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду

Понеділок 16 лютого 2026 20:21
UA EN RU
Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду Фото: Що повинно бути в автомобілі під час снігопаду (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У складних погодних умовах водіям варто бути максимально уважними та заздалегідь подбати про безпеку. У МВС нагадали основні правила поведінки на дорозі під час снігопаду та назвали речі, які обов’язково потрібно мати в автомобілі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Читайте також: Сніговий полон та велика вода: наслідки масштабної негоди в Україні 16 лютого

Що має бути в авто під час негоди

У МВС радять тримати в машині мінімальний набір речей, які можуть допомогти у разі застрягання чи вимушеної зупинки:

  • лопату;
  • буксирувальний трос;
  • ковдру або теплі речі;
  • заряджений мобільний телефон.

Ці речі можуть знадобитися, якщо автомобіль застрягне у снігу або доведеться чекати допомоги.

Як поводитися на дорозі

Правоохоронці наголошують, що під час снігопаду необхідно дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і не перевищувати швидкість. Гальмувати слід плавно, а у разі заносу - не натискати різко на гальма.

Водіям також радять:

  • планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоди;
  • перед виїздом перевіряти гальма, шини та освітлення;
  • використовувати лише зимову гуму;
  • бути особливо уважними біля пішохідних переходів і зупинок транспорту.

Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду
Поради водіям під час снігопадів (інфографіка: МВС України)

Якщо ви потрапили в сніговий полон

Під час сильного снігопаду не варто намагатися долати замети. Краще зупинитися та перечекати негоду. У МВС рекомендують періодично прогрівати двигун і стежити, щоб вихлопна труба не була засипана снігом, аби уникнути потрапляння вихлопних газів у салон.

Автомобіль залишати не радять - він є орієнтиром для рятувальників.

У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номерами 112, 101 або 102.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови 17 лютого у більшості областей України. Очікується ожеледиця на дорогах (жовтий рівень небезпеки), а вночі в північних регіонах температура може знизитися до -19°C.

Опади прогнозують у Криму та на півдні й південному сході країни, місцями можливий мокрий сніг і ожеледь. У Києві та області також очікується мороз до -16°C вночі та слизькі дороги.

Детальніше про погоду в Україні цього тижня - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав Негода Снігопад Автомобільний рух Водії
Новини
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"