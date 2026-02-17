Более 6 тысяч травмированных из-за гололеда в Киеве: 9 чиновникам объявили подозрение

Из-за ненадлежащей уборки дорог и тротуаров от льда в столице пострадали 6169 граждан. Прокуроры официально сообщили о подозрении руководителям девяти коммунальных предприятий по статье о служебной халатности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Главное:
По данным следствия, в течение декабря 2025 года - февраля 2026 года из-за нерасчищенных дорог и отсутствия реагентов к медикам обратились 6169 граждан, среди которых 321 ребенок. Госпитализация понадобилась 1155 лицам.
Здесь зафиксирован ряд тяжелых травм у пешеходов:
Из-за скользкого покрытия, которое коммунальщики не обработали смесями, произошли серьезные аварии. Одну машину занесло в столб, другую - в бетонное ограждение. Суммарные убытки владельцев авто достигают более 1 млн гривен.
В Святошинском районе пенсионерка, идя за водой в бювет, упала и получила сложный перелом плечевой кости со смещением. Операция и лечение обошлись ей в 240 тыс. гривен.
В Деснянском районе женщина получила перелом большеберцовой кости с повреждением колена. Другие пострадавшие сломали конечности на лестнице в подземный переход и просто на тротуарах.
В Дарницком районе обратились семь человек. Среди них - ребенок с переломом ключицы и пожилая женщина, которая упала на выходе из маршрутки (сложный перелом голени, нужна операция с металлическими винтами).
В Соломенском районе один из мужчин получил перелом позвонка. Пострадавший требует от коммунальщиков 500 тыс. гривен компенсации через суд.
На Печерске зафиксированы расходы на лечение в размере 89 тыс. грн и 25 тыс. грн из-за переломов ног и рук.
В Днепровском районе, кроме двух ДТП, пятеро пешеходов получили переломы тазобедренных суставов, ребер и вывихи.
Пенсионерка потратила более 40 тыс. грн на операцию после перелома голени. Также пострадала девушка-подросток, у которой диагностировали разрыв мениска коленного сустава из-за падения на скользкой дороге.
Прокуроры установили, что причиной всех этих инцидентов стала ненадлежащая работа коммунальных служб. Все указанные участки дорог находятся на балансе столичных КП.
Сейчас 9 руководителям коммунальных предприятий объявлены подозрения. Следствие продолжается, правоохранители продолжают собирать доказательства служебной халатности должностных лиц.
