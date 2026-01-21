ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Понад 520 тисяч абонентів знеструмлені: яка ситуація зі світлом у Харківській області

Середа 21 січня 2026 13:13
UA EN RU
Понад 520 тисяч абонентів знеструмлені: яка ситуація зі світлом у Харківській області Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Станом на 21 січня у Харківській області знеструмлені близько 520 тисяч абонентів. Містяни залишаються без світла по 10 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час брифінгу.

Скільки людей без електроенергії

За його словами, 60 тисяч відключень є довготривалими - вони тривають ще з 2022 року. Фактично йдеться про 460 тисяч активних абонентів, однак кількість людей, які залишаються без світла, значно більша.

"У нас уже третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад 10 годин не буде електроенергії. Графіки погодинних відключень і п’ять черг застосовуються також і для бізнесу", - зазначив Синєгубов.

Майже вся область була без світла

Голова ОВА нагадав, що 20 січня без електропостачання залишалися 1,1 млн абонентів, що становить майже 90% населення Харкова та області.

"Для нас головне - подати електроенергію людям у вечірній час, з 18:00 і пізніше, і хоча б до ранку", - пояснив він.

Пункти незламності та підготовка до гіршого сценарію

У регіоні вже розгорнули 950 Пунктів незламності, а також понад 350 пунктів обігріву. Окремо готуються локації для можливої видачі гарячого харчування.

За словами очільника ОВА, енергетики всіх служб працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ударів по енергосистемі.

Мета - стабілізувати ситуацію і перейти до відключень за графіками не більше ніж на 3-4 години на добу.

Раніше РБК-Україна писало про складну ситуацію в енергосистемі України після нічної масованої атаки РФ. Найбільші проблеми з електро- та теплопостачанням фіксують у Києві та Київській області, до відновлювальних робіт залучили бригади з інших регіонів, а в низці областей діють обмеження та аварійні відключення через пошкодження інфраструктури й високий рівень споживання.

Також ми розповідали про масові аварійні та погодинні відключення електроенергії по всій Україні 21 січня через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі. У низці регіонів графіки не діють, застосовують екстрені знеструмлення, а ситуація змінюється залежно від стану мереж і рівня споживання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Електроенергія Вимкнення світла
Новини
У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго
У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка