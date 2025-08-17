Понад 500 обстрілів за добу: РФ завдала масованих ударів по селах Запорізької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Також окупанти 141 раз обстріляли населені пункти області з артилерійської зброї. Мирні жителі не постраждали.

Майже 350 безпілотників різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.

Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Білогір`ю.

Як писало РБК-Україна, 10 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Удар прийшовся по будівлі центрального автовокзалу, також постраждала клініка Запорізького медичного університету та житловий будинок. За медичною допомогою звернулись 24 особи.

Наступного дня в Міністерстві енергетики повідомили, що також постраждала будівля Зовнішнього кризового центру Запорізької АЕС. Цей об'єкт є важливим елементом системи безпеки атомної станції. Був частково зруйнований офіс підприємства, ніхто зі співробітників не постраждав.

Зранку 6 серпня російські окупаційні війська завдали авіаудару по Запорізькому району. Іван Федоров повідомляв про двох загиблих і 12 поранених, серед яких – четверо дітей.