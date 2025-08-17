Более 500 обстрелов за сутки: РФ нанесла массированные удары по селам Запорожской области

Армия РФ атаковала Запорожье в течение суток 16 августа 505 раз. Разрушены частные дома, квартиры, автомобили и учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Телеграм-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова

Также оккупанты 141 раз обстреляли населенные пункты области из артиллерийского оружия. Мирные жители не пострадали.

Как писало РБК-Украина, 10 августа российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Удар пришелся по зданию центрального автовокзала, также пострадала клиника Запорожского медицинского университета и жилой дом. За медицинской помощью обратились 24 человека.

На следующий день в Министерстве энергетики сообщили, что также пострадало здание Внешнего кризисного центра Запорожской АЭС. Этот объект является важным элементом системы безопасности атомной станции. Был частично разрушен офис предприятия, никто из сотрудников не пострадал.

Утром 6 августа российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Иван Федоров сообщал о двух погибших и 12 раненых, среди которых - четверо детей.