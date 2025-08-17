ua en ru
Более 500 обстрелов за сутки: РФ нанесла массированные удары по селам Запорожской области

Запорожье, Воскресенье 17 августа 2025 08:00
Более 500 обстрелов за сутки: РФ нанесла массированные удары по селам Запорожской области Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: РБК-Украина

Армия РФ атаковала Запорожье в течение суток 16 августа 505 раз. Разрушены частные дома, квартиры, автомобили и учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Телеграм-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова

Войска РФ совершили 15 авиационных ударов по Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорью.

Почти 350 беспилотников различной модификации (преимущественно FPV-дроны) атаковали Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Малиновку.

Также оккупанты 141 раз обстреляли населенные пункты области из артиллерийского оружия. Мирные жители не пострадали.

Как писало РБК-Украина, 10 августа российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Удар пришелся по зданию центрального автовокзала, также пострадала клиника Запорожского медицинского университета и жилой дом. За медицинской помощью обратились 24 человека.

На следующий день в Министерстве энергетики сообщили, что также пострадало здание Внешнего кризисного центра Запорожской АЭС. Этот объект является важным элементом системы безопасности атомной станции. Был частично разрушен офис предприятия, никто из сотрудников не пострадал.

Утром 6 августа российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Иван Федоров сообщал о двух погибших и 12 раненых, среди которых - четверо детей.

