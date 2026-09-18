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Понад 50 угод на мільярд євро: Зеленський про результати саміту "Карпатської вісімки"

21:17 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Понад 50 угод на мільярд євро: Зеленський про результати саміту "Карпатської вісімки" Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
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За результатами саміту "Карпатської вісімки" до підписання підготували десятки угод на суму у понад мільярд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок", - зазначив глава держави.

Близько половини всього інвестиційного портфеля припадає на енергетичний сектор. Серед ключових напрямів - сонячна та вітрова енергетика, системи накопичення енергії, нові інтерконектори, а також використання потужних українських підземних газосховищ.

Крім того, в регіоні пропонують створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.

"Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про "Карпатську вісімку"

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату співпраці - "Карпатської вісімки" (С8). Ініціатива покликана посилити взаємодію країн регіону у сферах безпеки, енергетики та економіки.

За словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проходить в Україні. У ньому беруть участь представники регіонів і громад сусідніх країн.

Зеленський зазначив, що новий формат має сприяти зближенню держав регіону та стати додатковим майданчиком для спільного вирішення актуальних питань.

РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що на саміт планувався візит словацького прем'єра Роберта Фіцо, проте його відмінили в останній момент.

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