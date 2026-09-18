Более 50 сделок на миллиард евро: Зеленский о результатах саммита "Карпатской восьмерки"
По результатам саммита "Карпатской восьмерки" к подписанию подготовили десятки сделок на сумму более миллиарда евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 сделок на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало", - отметил глава государства.
Около половины всего инвестиционного портфеля приходится на энергетический сектор. Среди ключевых направлений - солнечная и ветровая энергетика, системы накопления энергии, новые интерконнекторы, а также использование мощных украинских подземных газохранилищ.
Кроме того, в регионе предлагают создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.
"Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России", - подчеркнул Зеленский.
Что известно о "Карпатской восьмерке"
Напомним, сегодня Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки" (С8). Инициатива призвана усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.
По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине. В нем принимают участие представители регионов и громад соседних стран.
Зеленский отметил, что новый формат должен способствовать сближению государств региона и стать дополнительной площадкой для совместного решения актуальных вопросов.
РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что на саммит планировался визит словацкого премьера Роберта Фицо, однако его отменили в последний момент.