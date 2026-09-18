Зеленський оголосив про створення "Карпатської вісімки": які країни увійшли

Україна створила новий формат співпраці під назвою "Карпатська вісімка" (С8). Він покликаний посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії - безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що створення альянсу має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань.

За словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проходить в Україні та об'єднує регіони й громади країн-сусідів. До формату С8 увійшли вісім учасників:

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтральної позиції у війні Росії проти України. Водночас він попередив про можливі наслідки співпраці Москви та Пхеньяна для безпеки Східної Азії.

Зазначимо, президент України повідомив, що Київ готується до переговорів із представниками США. За словами Зеленського, ці контакти мають посилити позиції України у протистоянні з Росією.