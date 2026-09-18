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Фіцо в останній момент скасував візит в Україну на саміт в Карпатах, - джерело

13:44 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фіцо в останній момент скасував візит в Україну на саміт в Карпатах, - джерело Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не приїхав в Україну для участі в саміті "Карпатська ініціатива".

Про це РБК-Україна стало відомо з власних джерел.

Згідно з інформацією РБК-Україна, причиною відмови Фіцо приїхати могло стати погіршення стану здоров'я.

Також джерела видання повідомляють, що візит словацького прем'єра в Україну справді готувався, але його відмінили в останній момент.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про створення нового формату співпраці - "Карпатської вісімки" (С8). Ініціатива має посилити взаємодію країн регіону у сферах безпеки, енергетики та економіки.

За словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проводять в Україні. У ньому беруть участь представники регіонів і громад сусідніх країн.

Зеленський наголосив, що новий альянс покликаний сприяти зближенню держав регіону та створити додатковий майданчик для спільного розв'язання актуальних завдань.

Зазначимо, Роберт Фіцо заявив, що для нього важливе членство країни в НАТО, однак додав, що боїться того, наскільки "гучні войовничі промови звучать у Європі".

Прем'єр Словаччини натякнув, що у разі війни не хоче, щоб його країна була втягнута в неї "через якусь п'яту статтю" Альянсу.

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