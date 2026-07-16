Понад 50 приватних компаній полюють на "Шахеди". Скільки дронів збили

Станом на середину липня до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилися вже 51 компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ.

Мета - посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів ППО стартував за ініціативи Міноборони.

Серед заявників - оператори та підприємства критичної інфраструктури, а також компанії приватного сектору. Міністерство оборони надало 51 з них статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони.

Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України.

Групи приватної ППО чотирьох підприємств уже виконують бойові завдання. За наявними даними, вони знищили понад 50 БпЛА типу Shahed та розвідувальних дронів типу Zala.

Раніше РБК-Україна писало, що ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік.

На початку березня 2026 року уряд офіційно дав дозвіл на запуск відповідного експерименту, а також дозволив приватним компаніям тимчасово брати зброю з арсеналів ЗСУ.

У травні Михайло Федоров повідомляв про 27 підприємств у проєкті, а на початку червня їх було вже 30.