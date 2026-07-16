ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 50 частных компаний охотятся за "Шахедами". Сколько дронов сбили

19:46 16.07.2026 Чт
2 мин
За полтора месяца количество компаний в проекте почти удвоилось
aimg Валерия Абабина
Более 50 частных компаний охотятся за "Шахедами". Сколько дронов сбили Фото: более 50 частных компаний охотятся на Шахеды (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

По состоянию на середину июля к экспериментальному проекту по привлечению частного сектора в систему ПВО присоединились уже 51 компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сколько дронов уже сбили

Группы частной ПВО четырех предприятий уже выполняют боевые задания. По имеющимся данным, они уничтожили более 50 БпЛА типа Shahed и разведывательных дронов типа Zala.

Всего заявки на присоединение к частной ПВО подали 62 предприятия разных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.

Среди заявителей – операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора. Министерство обороны предоставило 51 из них статус уполномоченного на осуществление мер противовоздушной обороны.

Зачем это нужно

Экспериментальный проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны.

Цель - усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотных средств противника.

Частная ПВО является составной частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы приватной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а являются частью общей системы под управлением Воздушного командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее РБК-Украина писала, что идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно приобщаться к защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году.

В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента, а также разрешило частным компаниям временно брать оружие из арсеналов ВСУ.

В мае Михаил Федоров сообщал о 27 предприятиях в проекте, а в начале июня их было уже 30.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО
Новости
"Слуга народа" может собраться на новое заседание по министру обороны, - источник
"Слуга народа" может собраться на новое заседание по министру обороны, - источник
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение