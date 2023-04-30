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Более 50 "прилетов". Оккупанты обстреляли три общины Сумской области

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Воскресенье 30 апреля 2023 21:58
Более 50 "прилетов". Оккупанты обстреляли три общины Сумской области Фото: Оккупанты обстреляли три общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 30 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано более 50 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне нанесли удары по:

  • Середино-Будской общине из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета противник выпустил 10 ракет по городу Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС.
  • Зноб-Новгородской общине из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град". Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
  • Эсманской общине из артиллерии.

Напомним, 27 апреля российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Кроме того, в результате обстрела, который произвели россияне 26 апреля, были ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.

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