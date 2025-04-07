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Более 50 стран проведут переговоры с США после тарифов Трампа

Вашингтон, Понедельник 07 апреля 2025 22:37
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Более 50 стран проведут переговоры с США после тарифов Трампа Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США готовятся к серии торговых переговоров с более чем полусотней стран. В центре внимания - тарифы, введенные Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента в соцсети X.

По мнению Бессента, Китай решил "изолировать себя", поскольку он ввел дополнительные тарифы на импорт американских товаров.

"Более 50 стран отреагировали открыто и позитивно на историческое действие президента США Дональда Трампа по созданию более справедливой, более процветающей системы мировой торговли. Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с ними в ближайшие недели", - добавил он.

Тарифы США

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран. При этом он пригрозил, что в случае ответных тарифов он может задействовать более жесткие меры.

Несмотря на это, Китай также ввел тарифы на импорт американских товаров. Страна призвала США немедленно отменить решение о пошлинах.

Уже сегодня, 7 апреля, Трамп написал, что если Пекин не отменит такое решение, он введет против КНР дополнительные 50% тарифы.

Детальнее о последствиях глобальной торговой войны, которую начали США, - в материале РБК-Украина.

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