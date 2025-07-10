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Понад 44 тисячі жителів Львівщини залишилися без світла через масштабні підтоплення

Фото: понад 44 тисячі споживачів на Львівщині без світла через негоду (t.me/andriysadovyi)
Автор: Каріна Левицька

Через сильні дощі та підйом рівня води у річках Львівської області понад 44 тисячі мешканців залишилися без електропостачання. Вже підтоплено сотні будинків, вулиць та автомобілів, ускладнено рух на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

У зв’язку зі значними опадами, які пройшли територією Львівської області, вночі відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.

Унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали:

  • автодорога "Львів-Пустомити-Меденичі",
  • 22 вулиці,
  • близько 180 автомобілів,
  • 200 житлових будинків
  • вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. 

Загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання. 

Що вже виправили по області

За даними глави ОВА, розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках.

Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі "Київ-Чоп" відбувся невеликий зсув дорожнього полотна. Там нині працює відповідна техніка.

По інших ділянках ускладнень в русі немає.

В області готові досліджувати якість питної води

Представники обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. Повідомляється, що у разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо.

Профілактична робота вже ведеться, а заміри якості питної води проводять регулярно.

"У підсумку засідання доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри нанесених збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення", - додав Козицький.

За його даними нині ситуація контрольована, а рівень води вже знижується. 

Негода у Львові 10 липня

Зауважимо, що сьогодні, 10 липня, Львів та околиці накрила негода. Через потужну зливу частину вулиць міста підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що від ранку майже весь захід України потерпає від негоди. РБК-Україна писало, що відомо по наслідках затоплень в різних містах.

Зазначимо, що ми також повідомляли, куди дзвонити, якщо бачите обірвані кабелі, чи інші наслідки негоди.

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ЛьвівПогода