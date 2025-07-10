Понад 44 тисячі жителів Львівщини залишилися без світла через масштабні підтоплення

У зв’язку зі значними опадами, які пройшли територією Львівської області, вночі відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.

Унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали:

автодорога "Львів-Пустомити-Меденичі",

22 вулиці,

близько 180 автомобілів,

200 житлових будинків

вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів.

Загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання.

Що вже виправили по області

За даними глави ОВА, розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках.

Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі "Київ-Чоп" відбувся невеликий зсув дорожнього полотна. Там нині працює відповідна техніка.

По інших ділянках ускладнень в русі немає.

В області готові досліджувати якість питної води

Представники обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. Повідомляється, що у разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо.

Профілактична робота вже ведеться, а заміри якості питної води проводять регулярно.

"У підсумку засідання доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри нанесених збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення", - додав Козицький.

За його даними нині ситуація контрольована, а рівень води вже знижується.