Более 44 тысяч жителей Львовской области остались без света из-за масштабных подтоплений

Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках Львовской области более 44 тысяч жителей остались без электроснабжения. Уже подтоплены сотни домов, улиц и автомобилей, затруднено движение на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Львовской ОГА Максима Козицкого.
В связи со значительными осадками, которые прошли по территории Львовской области, ночью произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе.
В результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимняя Вода пострадали:
Наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш.
Всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.
По данным главы ОВА, начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках.
Там укрепили обочину, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе "Киев-Чоп" произошел небольшой сдвиг дорожного полотна. Там сейчас работает соответствующая техника.
По другим участкам осложнений в движении нет.
Представители областного центра контроля и профилактики болезней подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. Сообщается, что в случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно.
Профилактическая работа уже ведется, а замеры качества питьевой воды проводят регулярно.
"В итоге заседания поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления", - добавил Козицкий.
По его данным сейчас ситуация контролируемая, а уровень воды уже снижается.
Заметим, что сегодня, 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.
Напомним, что с утра почти весь запад Украины страдает от непогоды. РБК-Украина писало, что известно о последствиях затоплений в разных городах.
Отметим, что мы также сообщали, куда звонить, если видите оборванные кабели, или другие последствия непогоды.
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