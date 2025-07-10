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Более 44 тысяч жителей Львовской области остались без света из-за масштабных подтоплений

Фото: более 44 тысяч потребителей в Львовской области без света из-за непогоды (t.me/andriysadovyi)
Автор: Карина Левицкая

Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках Львовской области более 44 тысяч жителей остались без электроснабжения. Уже подтоплены сотни домов, улиц и автомобилей, затруднено движение на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Львовской ОГА Максима Козицкого.

В связи со значительными осадками, которые прошли по территории Львовской области, ночью произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе.

В результате подтопления на территории населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимняя Вода пострадали:

  • автодорога "Львов-Пустомыты-Меденичи",
  • 22 улицы,
  • около 180 автомобилей,
  • 200 жилых домов
  • вода попала в детский сад и амбулаторию в Сокольниках.

Наибольшее количество осадков зафиксировали во Львове. В городе подтопило 9 улиц и 25 крыш.

Всего более 44 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения.

Что уже исправили по области

По данным главы ОВА, начали пропускать транспорт на участке в Сокольниках.

Там укрепили обочину, однако полностью движение пока не восстановили. Также в результате непогоды в Солонке на трассе "Киев-Чоп" произошел небольшой сдвиг дорожного полотна. Там сейчас работает соответствующая техника.

По другим участкам осложнений в движении нет.

В области готовы исследовать качество питьевой воды

Представители областного центра контроля и профилактики болезней подтвердили готовность к оперативному исследованию качества питьевой воды. Сообщается, что в случае обострения ситуации, имеющихся реагентов достаточно.

Профилактическая работа уже ведется, а замеры качества питьевой воды проводят регулярно.

"В итоге заседания поручили главам городских, поселковых и сельских общин организовать обследование разрушенных (поврежденных) зданий и сооружений, установить размеры нанесенного ущерба и определить объемы средств, необходимых для их восстановления", - добавил Козицкий.

По его данным сейчас ситуация контролируемая, а уровень воды уже снижается.

Непогода во Львове 10 июля

Заметим, что сегодня, 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

Напомним, что с утра почти весь запад Украины страдает от непогоды. РБК-Украина писало, что известно о последствиях затоплений в разных городах.

Отметим, что мы также сообщали, куда звонить, если видите оборванные кабели, или другие последствия непогоды.

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