Понад 4 доби провели у крижаній пастці: у горах Румунії врятували двох українців

Як дізналися про потерпілих

Сигнал тривоги надійшов від туристки з Німеччини, яка випадково побачила українців. Через відсутність мобільного покриття вона пройшла кілька кілометрів до місця зі зв’язком і повідомила рятувальників про орієнтовне місце, де застрягли чоловіки.

"Ми отримали виклик пізно ввечері, координати були неточні, тому пошуки тривали годинами. Умови - сильний вітер, глибокий сніг, температура нижче нуля", - розповів представник рятувальної служби.

Батько не міг рухатися самостійно

51-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і не міг спуститися сам. Його 24-річний син намагався знайти шлях донизу, але через заметіль був змушений повернутися.

До операції долучилися рятувальники, прикордонники та підрозділ MTPF Sighetu Marmației. Вони використовували спеціальне спорядження та навігаційні системи, щоб дістатися до місця події.

Евакуація тривала понад чотири години

Пошуково-рятувальні роботи тривали більше чотирьох годин. Медики надали потерпілим першу допомогу просто в горах, після чого евакуювали їх спеціальним позашляховиком UTV.

"Ми не вірили, що зможемо вижити. Дні здавалися нескінченними, а ніч - морозною і страшною. Ми щиро вдячні рятувальникам за їхню відвагу", - розповіли врятовані, за даними румунських служб.

Стан чоловіків - стабільний

Після порятунку обох українців передали медикам для огляду. Їхній стан стабільний, загрози життю немає.

У службі Salvamont Maramureș закликали туристів уважніше готуватися до походів у гори восени та взимку, коли погода може різко погіршитися.