Более 4 суток провели в ледяной ловушке: в горах Румынии спасли двух украинцев

Фото: В горах в Румынии спасли двух украинцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Румынии спасатели вытащили из гор двух жителей Закарпатья, которые провели более четырех суток в экстремальных условиях у вершины Будеску. Мужчины оказались в ловушке без связи и еды, когда температура упала ниже -10°C.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на службу Salvamont Maramureș.

Как узнали о пострадавших

Сигнал тревоги поступил от туристки из Германии, которая случайно увидела украинцев. Из-за отсутствия мобильного покрытия она прошла несколько километров до места со связью и сообщила спасателям об ориентировочном месте, где застряли мужчины.

"Мы получили вызов поздно вечером, координаты были неточны, поэтому поиски продолжались часами. Условия - сильный ветер, глубокий снег, температура ниже нуля", - рассказал представитель спасательной службы.

Отец не мог двигаться самостоятельно

51-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и не мог спуститься сам. Его 24-летний сын пытался найти путь вниз, но из-за метели был вынужден вернуться.

К операции присоединились спасатели, пограничники и подразделение MTPF Sighetu Marmației. Они использовали специальное снаряжение и навигационные системы, чтобы добраться до места происшествия.

Эвакуация продолжалась более четырех часов

Поисково-спасательные работы продолжались более четырех часов. Медики оказали пострадавшим первую помощь прямо в горах, после чего эвакуировали их специальным внедорожником UTV.

"Мы не верили, что сможем выжить. Дни казались бесконечными, а ночь - морозной и страшной. Мы искренне благодарны спасателям за их отвагу", - рассказали спасенные, по данным румынских служб.

Состояние мужчин - стабильное

После спасения обоих украинцев передали медикам для осмотра. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В службе Salvamont Maramureș призвали туристов внимательнее готовиться к походам в горы осенью и зимой, когда погода может резко ухудшиться.

Напомним, несколько дней назад на высокогорье украинских Карпат наблюдался мороз, сильный ветер и низкая видимость. Синоптики прогнозировали дальнейшее ухудшение погодных условий, поэтому спасатели ГСЧС призвали туристов соблюдать правила безопасности: следить за прогнозом, пользоваться мобильным приложением для спасения и быть осторожными на маршрутах.

Также РБК-Украина рассказывало, что утром 30 октября высокогорье Карпат накрыл шторм с сильным юго-западным ветром, порывы которого достигали 29 м/с. Спасатели предупредили об опасных условиях на горе Поп Иван и призвали туристов быть осторожными.

