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Понад 35 ББМ, 840 окупантів й десяток танків. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб оновив втрати РФ за добу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 18 березня, українські військові ліквідували ще 840 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 432 390 одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 432 390 (+840) осіб ліквідовано;
  • танків - 6819 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 13049 (+35) од.;
  • артилерійських систем - 10698 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1017 (+0) од.;
  • засоби ППО - 721 (+1) од.;
  • літаків - 347 (+0) од.;
  • вертольотів - 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8318 (+10) од.;
  • крилаті ракети - 1922 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14191 (+50) од.;
  • спеціальна техніка - 1735 (+4) од.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурми позицій наших військових Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), вчора росіяни безуспішно наступали  вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зокрема позиційні бої в районі Кринок відбувались на східному напрямку Херсонської області. 

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