Понад 35 ББМ, 840 окупантів й десяток танків. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Протягом минулої доби, 18 березня, українські військові ліквідували ще 840 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 432 390 одиниць особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.03.24 орієнтовно склали:
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурми позицій наших військових Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), вчора росіяни безуспішно наступали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Зокрема позиційні бої в районі Кринок відбувались на східному напрямку Херсонської області.
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