Более 35 ББМ, 840 оккупантов и десяток танков. Генштаб обновил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки, 18 марта, украинские военные ликвидировали еще 840 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 432 390 единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 19.03.24 ориентировочно составили:
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 61 боевое столкновение. Враг продолжает штурмы позиций наших военных на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), вчера россияне безуспешно наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В частности позиционные бои в районе Крынок происходили на восточном направлении Херсонской области.
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