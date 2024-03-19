Росіяни просуваються в Запорізькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

У понеділок, 18 березня, російські війська безуспішно наступали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив про відбиття російських атак поблизу Куп'янська та Синьківки. Також активні бої відбувалися поблизу Бахмута, Авдіївки та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. На східному напрямку Херсонської області також тривали позиційні бої в районі Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

У понеділок, 18 березня, російські війська безуспішно наступали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний схід від Куп'янська, біля Синьківки, а також на захід від Кремінної, неподалік від Тернів.

Повідомляється, що поблизу Білогорівки, на південь від Кремінної, активно діють підрозділи 7-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус ЛНР) та чеченський загін "Аїда" з 204-го полку спецназу "Ахмат".

Операція №2 - Донецька область

Протягом попередньої доби російські війська безуспішно атакували на сіверському напрямку, (на північний схід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські сили відбили дві атаки російських військ поблизу Роздолівки, що розташована на південному заході від Сіверська.

Поблизу Бахмута 18 березня тривали позиційні бої, проте офіційно підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Позиційні бої тривали:

на захід від Бахмута в районі Іванівського;

в напрямку Часового Яру;

на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Частини російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії продовжують діяти на північний захід від Бахмута; частини добровольчої розвідувально-штурмової бригади "Восток" діють у напрямку Часового Яру.

Крім того, 18 березня російські війська просунулися під Авдіївку, але підтверджених змін на лінії фронту немає. Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Олександрополя, Бердичів, Семенівки та Орлівки;

на захід від Авдіївки біля Тоненьке;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Костянтин Машовець, український військовий оглядач, повідомив, що російське Центральне угруповання військ діє на двох основних напрямках: Торецьк (північний захід від Горлівки) і Покровськ (північний захід від Авдіївки). До складу Центрального угруповання військ входять російські підрозділи 1-го армійського корпусу "ДНР" і 2-ї загальновійськової армії, а також 41-ї ОГА і 90-ї танкової дивізії.

Машовець заявив, що російське центральне угруповання військ надає перевагу наступальним операціям на Покровському напрямку, але може перегрупуватися і зосередити наступальні зусилля на Торецькому напрямку.

Також у понеділок тривали позиційні бойові дії на захід і південний захід від Донецька, проте офіційно підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Позиційні бойові дії тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Повідомляється, що під Красногорівкою діють підрозділи російської 238-ї артилерійської бригади, яка входить до складу 8-ї Оперативно-тактичної армії Південного Військового Округу.

Також 18 березня на ділянці кордону між Донецькою та Запорізькою областями тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін на лінії зіткнення не відбулося. Позиційні бої тривали:

на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського;

на південний схід від Великої Новосілки в районі Водяного.

Костянтин Машовець заявив, що в районі Великої Новосілки діють підрозділи 5-ї, 29-ї та 36-ї окремих мотострілецьких бригад Російської Федерації, а також 40-ї окремої бригади морської піхоти, яка налічує щонайменше дев'ять окремих бригад, 11 полків та шість батальйонів.

"Південна вісь"

У Запорізькій області були зафіксовані невеликі просування російських військ, які відбулися на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі 18 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня, показали, що російські війська незначно просунулися на схід від Лугівського, що знаходиться на північний схід від Роботиного. Позиційні бої тривали уздовж Роботиного, Вербового (що знаходиться на сході від Роботиного) та Мирного (на північний схід від Роботиного).

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, у складі угруповання військ "Дніпро" брали участь підрозділи російської 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, а також 7-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій. Він також заявив, що угруповання військ "Дніпро" склається з двох окремих мотострілецьких бригад та бригадно-тактичних груп військових частин, до 19 мотострілецьких та повітряно-десантних полків та щонайменше 18 батальйонів та підрозділів різного типу.

Також на Запорізькому напрямку продовжують діяти підрозділи російських 291-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а ОМСБр) та 38-ї гвардійської мотострілецької бригади (35-а ОМСБр, СВО). Поблизу Роботиного також продовжують діяти підрозділи російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-ї мотострілецької дивізії).

Протягом доби тривали позиційні бої на східному (лівобережному) Херсонщині в районі Кринок.