Понад 338 тисяч грн штрафів: де в Україні найчастіше порушують мовний закон у рекламі

В Україні з початку року зафіксували уже понад сотню порушень мовного закону у рекламі. Найбільше несумлінних підприємців було у Харкові та Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
Головне:
За підсумками першого кварталу 2026 року фахівці відомства виявили 141 порушення мовного законодавства у сфері реклами. За результатами перевірок контролюючий орган ухвалив 127 рішень про накладення фінансових санкцій.
Загальна сума штрафів за три місяці склала понад 338 тисяч гривень. Коментуючи результати перевірок, заступник Голови Держпродспоживслужби Андрей Крейтор підкреслив роль держави у цьому контролі.
"Це не лише про контроль, а й про формування відповідального інформаційного простору та повагу до державної мови", - зазначив посадовець.
У відомстві також додали, що мова реклами є важливою складовою державної інформаційної політики, захисту прав громадян та підтримки українського інформаційного простору.
За перший квартал 2026-го найбільше недбалого ставлення бізнесу до державної мови зафіксували у таких містах:
