Более 338 тысяч грн штрафов: где в Украине чаще всего нарушают языковой закон в рекламе

В Украине с начала года зафиксировали уже более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего недобросовестных предпринимателей было в Харькове и Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Главное:
По итогам первого квартала 2026 года специалисты ведомства обнаружили 141 нарушение языкового законодательства в сфере рекламы. По результатам проверок контролирующий орган принял 127 решений о наложении финансовых санкций.
Общая сумма штрафов за три месяца составила более 338 тысяч гривен. Комментируя результаты проверок, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул роль государства в этом контроле.
"Это не только о контроле, но и о формировании ответственного информационного пространства и уважение к государственному языку", - отметил чиновник.
В ведомстве также добавили, что язык рекламы является важной составляющей государственной информационной политики, защиты прав граждан и поддержки украинского информационного пространства.
За первый квартал 2026-го больше всего небрежного отношения бизнеса к государственному языку зафиксировали в таких городах:
