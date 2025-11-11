Понад 300 росіян у Покровську намагаються вийти на північні кордони міста, - ДШВ

Російські окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових вйськ.
Як пояснили у ДШВ, протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.
"Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості", - пояснили у командуванні.
За даними десантників, наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною - вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію.
Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи навіть у умовах низької видимості.
З початку листопада було ліквідовано 162 росіян, ще 39 отримали поранення. До зачистки міста залучені різні підрозділи - БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші.
Вчора ввечері в мережі поширили відео, на якому як стверджується, зафіксовано вхід російських військ у Покровськ з боку Донецька. Окупанти користуються густим туманом, щоб максимально наблизитися до міста.
На кадрах не видно важкої бронетехніки – лише мотоцикли та легкові автомобілі. Також деякі загарбники йдуть пішки.
Як відомо, вже довгий час Покровський напрямок є найгарячішою ділянкою фронту. Зараз у Донецькій області тривають важкі бої за саме місто Покровськ.
За даними ранкового зведення Генштабу, протягом доби на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.
Раніше речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна заявив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів у міській забудові Покровська.