Более 300 россиян в Покровске пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ

Как пояснили в ДШВ, в течение последних дней россияне активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Для этого враг использовал неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман.

"Это снижает возможности для нашей воздушной разведки и поражения на открытой местности", - пояснили в командовании.

По данным десантников, сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября было ликвидировано 162 россиян, еще 39 получили ранения. К зачистке города привлечены различные подразделения - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие.

Что предшествовало

Вчера вечером в сети распространили видео, на котором, как утверждается, зафиксирован вход российских войск в Покровск со стороны Донецка. Оккупанты пользуются густым туманом, чтобы максимально приблизиться к городу.

На кадрах не видно тяжелой бронетехники - только мотоциклы и легковые автомобили. Также некоторые захватчики идут пешком.