Понад 30 вибухів за годину: росіяни накрили Краматорськ потужним обстрілом

Пізно ввечері, 22 серпня, росіяни масовано обстріляли Краматорськ. Лише за годину у місті було чути понад 30 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.
"В період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", - йдеться у повідомленні.
Також у міськраді додали, що загроза обстрілів зберігається, тому закликали людей перебувати у безпечних місцях.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Краматорськ Донецької області. Це відбувається фактично щодня і багато разів.
Зокрема, сьогодні вдень росіяни завдали ударів по приватному сектору в цьому місті. Відомо, що пролунало близько 10 вибухів. В результаті атаки постраждали три людини, двох з них доставили до травматології.
Крім того, в ніч на 21 серпня росіяни атакували Краматорськ авіабомбою. Під удар потрапив міський розплідник з озеленення, а також постраждав чоловік. Крім цього, в результаті вибухів пошкоджено щонайменше 10 об'єктів. Серед них - житловий будинок, офісні приміщення та господарська техніка.