Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Более 30 взрывов за час: россияне накрыли Краматорск мощным обстрелом

Иллюстративное фото: тип вооружения, которым враг обстрелял город, устанавливается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 22 августа, россияне массированно обстреляли Краматорск. Только за час в городе было слышно более 30 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск состоялся вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - говорится в сообщении.

Также в горсовете добавили, что угроза обстрелов сохраняется, поэтому призвали людей находиться в безопасных местах.

 

Обстрелы Краматорска

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области. Это происходит фактически ежедневно и помногу раз.

В частности, сегодня днем россияне нанесли удары по частному сектору в этом городе. Известно, что прозвучало около 10 взрывов. В результате атаки пострадали три человека, двух из них доставили травмоталогию.

Кроме того, в ночь на 21 августа россияне атаковали Краматорск авиабомбой. Под удар попал городской питомник по озеленению, а также пострадал мужчина. Помимо этого, в результате взрывов повреждены минимум 10 объектов. Среди них - жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

КраматорскДонецкая областьВойна в Украине