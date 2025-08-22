Более 30 взрывов за час: россияне накрыли Краматорск мощным обстрелом

Поздно вечером, 22 августа, россияне массированно обстреляли Краматорск. Только за час в городе было слышно более 30 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.
"В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск состоялся вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - говорится в сообщении.
Также в горсовете добавили, что угроза обстрелов сохраняется, поэтому призвали людей находиться в безопасных местах.
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области. Это происходит фактически ежедневно и помногу раз.
В частности, сегодня днем россияне нанесли удары по частному сектору в этом городе. Известно, что прозвучало около 10 взрывов. В результате атаки пострадали три человека, двух из них доставили травмоталогию.
Кроме того, в ночь на 21 августа россияне атаковали Краматорск авиабомбой. Под удар попал городской питомник по озеленению, а также пострадал мужчина. Помимо этого, в результате взрывов повреждены минимум 10 объектов. Среди них - жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.