Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати

Ринок праці в Україні наразі стикається з серйозними викликами, пов’язаними з дефіцитом робочої сили, особливо в сегменті так званих "блакитних комірців".
РБК-Україна дізналося у OLX, які професії у сфері виробництва та робітничих спеціальностей у серпні 2024 року є найбільш високооплачуваними.
Після початку повномасштабної війни в Україні на ринку праці виник дефіцит працівників робітничих спеціальностей. Аналітики OLX зазначають, що основними причинами є мобілізація та еміграція українців. Багато українців зараз шукають роботу, однак закрити попит на таких спеціалістів виявляється складно.
Рівень безробіття зараз оцінюється приблизно на рівні 13%. Однак роботодавці відчувають значні труднощі у закритті позицій, зокрема у виробничій сфері, будівельній, в роздрібній торгівлі та логістичній сфері.
За даними платформи OLX, у червні 2024 року у сфері виробництва та робітничих спеціальностей найбільше отримують працівники таких професій:
Машиніст екскаватора
Конструктор
Зварювальник
Складальник меблів
Монтажник
Оператор ЧПК (Числового програмного керування)
Токар
Технолог
Механік
Столяр
За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22,5% і досягла 18 903 грн. Кабінет Міністрів затвердив прогнозоване зростання середньої заробітної плати на наступні роки, яке виглядає так: у 2025 році — 25 732 грн, у 2026 році — 30 260 грн.
Дані порталу Work.ua, станом на початок серпня 2024 року свідчать, середня зарплата в Україні становить 21 тис. грн. Дані отримані на основі аналізу 208 144 вакансій, розміщених на сайті за останні 3 місяці.
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