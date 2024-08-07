Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати

Чому виник дефіцит працівників

Після початку повномасштабної війни в Україні на ринку праці виник дефіцит працівників робітничих спеціальностей. Аналітики OLX зазначають, що основними причинами є мобілізація та еміграція українців. Багато українців зараз шукають роботу, однак закрити попит на таких спеціалістів виявляється складно.

Рівень безробіття зараз оцінюється приблизно на рівні 13%. Однак роботодавці відчувають значні труднощі у закритті позицій, зокрема у виробничій сфері, будівельній, в роздрібній торгівлі та логістичній сфері.

Яким спеціалістам обіцяють найвищі зарплати

За даними платформи OLX, у червні 2024 року у сфері виробництва та робітничих спеціальностей найбільше отримують працівники таких професій:

Машиніст екскаватора

Кількість оголошень – 110

Медіанна зарплата – 32 500 грн

Середня зарплата – 32 962 грн

Кількість відгуків – 1,138

Конструктор

Кількість оголошень – 25

Медіанна зарплата – 27 500 грн

Середня зарплата – 27 318 грн

Кількість відгуків – 59

Зварювальник

Кількість оголошень – 759

Медіанна зарплата – 26 250 грн

Середня зарплата – 27 867 грн

Кількість відгуків – 8,178.

Складальник меблів

Кількість оголошень – 147

Медіанна зарплата – 25 000 грн

Середня зарплата – 25 139 грн

Кількість відгуків – 1,359

Монтажник

Кількість оголошень – 96

Медіанна зарплата – 25 000 грн

Середня зарплата – 26 945 грн

Кількість відгуків – 566

Оператор ЧПК (Числового програмного керування)

Кількість оголошень – 119

Медіанна зарплата – 22 500 грн

Середня зарплата – 24 943 грн

Кількість відгуків – 576

Токар

Кількість оголошень – 116

Медіанна зарплата – 22 500 грн

Середня зарплата – 23 479 грн

Кількість відгуків – 428

Технолог

Кількість оголошень – 53

Медіанна зарплата – 22 500 грн

Середня зарплата – 26 807 грн

Кількість відгуків – 154

Механік

Кількість оголошень – 71

Медіанна зарплата – 22 000 грн

Середня зарплата – 22 584 грн

Кількість відгуків – 166

Столяр

Кількість оголошень – 208

Медіанна зарплата – 20 250 грн

Середня зарплата – 21 976 грн

Кількість відгуків – 1,431

Середні зарплати в Україні

За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22,5% і досягла 18 903 грн. Кабінет Міністрів затвердив прогнозоване зростання середньої заробітної плати на наступні роки, яке виглядає так: у 2025 році — 25 732 грн, у 2026 році — 30 260 грн.

Дані порталу Work.ua, станом на початок серпня 2024 року свідчать, середня зарплата в Україні становить 21 тис. грн. Дані отримані на основі аналізу 208 144 вакансій, розміщених на сайті за останні 3 місяці.

Середня зарплата в Україні (дані - Work.ua)