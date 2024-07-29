Скільки заробляють українські IT-шники: рейтинг зарплат

IT-фахівці вважаються одними із найбільш затребуваних у всьому світі, а їхні зарплати – найбільш привабливими. Доля ж українських айтішників зараз залежить не лише від ситуації на ринку, а й від ситуації у нашій країні.

РБК-Україна із посиланням на DOU розповідає про зарплати українських айтішників. Профільний портал опитав більше 4 тисяч українських IT-спеціалістів та проаналізував, як змінилися їхні зарплати цьогоріч. Опитування охопило як тих, хто перебуває в Україні (3949 відповідей), так і тих, хто тимчасово виїхав за кордон, але планує повернутися (146 відповідей).

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»). Для аналізу рівнів зарплати використовувалася медіана.

Ситуація на ринку IT в Україні

Згідно з результатами опитування, багато спеціалізацій зафіксували зростання медіанних зарплат. Це частково пов'язано зі зменшенням кількості фахівців з досвідом до двох років, інтернів та джуніорів майже в усіх спеціалізаціях.

Зростання особливо відчутне серед джуніорів та мідлів, тоді як у деяких сеньйорів медіанні зарплати навіть знизилися.

Зарплати досвідчених програмних менеджерів (Program Managers), менеджерів з доставки (Delivery Managers) та власників продуктів (Product Owners) зросли.

Бізнес-аналітики почали отримувати менше.

Зарплати спеціалістів з маркетингу зросли.

Зарплати фахівців з продажу рівня Middle також зросли.

Найвищі зарплати мають фахівці з Data Science та менеджменту проєктів в аустафінгових компаніях. DevOps/SRE, технічні фахівці найвищого рівня, HR, Sales та маркетологи отримують найвищу зарплату в продуктових компаніях.

Хто отримує найвищі зарплати

На сьогодні найвищі зарплати в українському IT-секторі отримують директори з інженерії (Director of Engineering), з медіанною зарплатою 8000 доларів. Слідом за ними йдуть керівники компаній та технічні фахівці найвищого рівня: менеджери з інженерії (Engineering Manager) із зарплатою 6100 доларів, CEO/засновники з 6000 доларів, та CTO з 5750 доларів.

Далі за рівнем доходів йдуть досвідчені менеджери проєктів, такі як Program Managers, Delivery Managers, Product Owners, а також інженери з надійності сайтів (Site Reliability Engineers), які отримують від 4000 доларів до 5000 доларів.

Зарплати DevOps-інженерів, спеціалістів з Data Science, машинного навчання (ML), штучного інтелекту (AI), Product Managers і Scrum Masters перевищують середній рівень, становлячи 3000–3600 доларів.

Нижчі за середні залишаються зарплати нетехнічних фахівців в IT, спеціалістів підтримки, адміністративних працівників, системних адміністраторів і HTML-кодерів, які отримують від 875 доларів до 1700 доларів.

Серед Directors of Engineering та Site Reliability Engineers спостерігається найбільший розкид зарплат. Зарплати найбільш оплачуваних та найменш оплачуваних фахівців у цих спеціалізаціях суттєво відрізняються. Для інших керівних посад та досвідчених менеджерів проєктів характерний значно менший розкид зарплат порівняно з Directors of Engineering.

За останні пів року зарплати фахівців з кібербезпеки зросли, а розрив між найбільш та найменш оплачуваними фахівцями в цій галузі збільшився.

Хто сьогодні працює у сфері IT в Україні

Серед найпоширеніших спеціалізацій в українському IT, окрім розробників та QA, виділяються фахівці з менеджменту проєктів (7%), HR (5%), DevOps/SRE/Operations та аналітики (по 4%), спеціалісти з Data Science/Data Engineering/ML/AI (3%), дизайнери та маркетологи (по 2%).

Як і серед розробників та тестувальників, у інших спеціальностях за останні пів року стало менше джунів та інтернів (13% проти 16% пів року тому), а також фахівців, які працюють в IT два чи менше років (19% проти 23%).

Медіанний вік фахівців залишився на рівні 30 років. Наймолодшими є спеціалісти з Data Science/Data Engineering/ML/AI (28 років), а найстаршими – технічні фахівці найвищого рівня (35 років), менеджери проєктів, спеціалісти з DevOps/SRE/Operations, системні адміністратори та технічні письменники (32 роки).

Частка жінок в IT зросла з 40% до 41%.

Близько половини фахівців продовжують проживати у Києві (49%). На другому місці – Львів (17%), далі йдуть Дніпро (5%), Харків, Одеса та Івано-Франківськ (по 3%). За кордоном, але планують повернутися, наразі знаходяться лише 4% фахівців (пів року тому таких було 8%).