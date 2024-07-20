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Як попросити у керівництва підвищення зарплати, щоб точно отримати бажану суму

Субота 20 липня 2024 00:58
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Як попросити у керівництва підвищення зарплати, щоб точно отримати бажану суму Що можна і не можна говорити, коли просите підвищення зарплати (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Якщо працівник розуміє, що він добре виконує свою роботу і при цьому отримує зарплату нижче ринкової, він може просити керівництва про підвищення оплати. Але таке прохання потрібно аргументувати своїми професійними досягненнями.

РБК-Україна розпитало кар'єрну консультантку Наталію Поставну про те, як правильно поговорити з керівництвом про підвищення зарплати.

Як правильно поговорити з керівництвом про підвищення зарплати

Експертка радить підготуватися до розмови з керівництвом про підвищення зарплати.

"Проаналізуйте свої досягнення за останній час, пропишіть свої сильні сторони, компетенції. Проаналізуйте ситуацію на ринку праці, яку зарплату сьогодні пропонують роботодавці", - каже Поставна.

Вона радить при розмові з керівництвом обґрунтувати прохання про підвищення своїми досягненнями, компетенціями тощо.

Які фрази можна використовувати під час розмови з керівництвом:

  • моя зарплата сильно відрізняється від середньоринкової
  • у мене стало більше обов'язків
  • я перевиконав план на скільки-то відсотків (оперуйте цифрами та фактами)
  • я знаю, як зробити, щоб все працювало ще краще
  • мені запропонували хорошу посаду в іншій компанії (цей аргумент наводьте тільки тоді, якщо це дійсно так)

Які фрази не варто використовувати:

  • за час роботи я багато чого навчився
  • я дуже довго працюю в компанії
  • у мене складні особисті обставини
  • я згорну гори, якщо підвищите мені зарплату
  • або підвищуєте зарплату, або я йду з роботи
  • я працюю тут найбільше. Інші, геть, взагалі нічого не роблять
  • ви мене не цінуєте, ви мені не доплачуєте

Яка середня зарплата в Україні у 2024 році

Цього року середня зарплата зросте до 21 809 гривень. Вже у першому кварталі вона підвищилась на 22,5% і становила 18 903 грн.

Водночас Кабмін схвалив прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки. У 2025 році вона становитиме - 25 732 грн, у 2026 році - 30 260 гривень.

Як попросити у керівництва підвищення зарплати, щоб точно отримати бажану сумуЯк змінилась середня зарплата за останніх три місяці (скриншот Work.ua)

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