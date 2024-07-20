Як попросити у керівництва підвищення зарплати, щоб точно отримати бажану суму
Якщо працівник розуміє, що він добре виконує свою роботу і при цьому отримує зарплату нижче ринкової, він може просити керівництва про підвищення оплати. Але таке прохання потрібно аргументувати своїми професійними досягненнями.
РБК-Україна розпитало кар'єрну консультантку Наталію Поставну про те, як правильно поговорити з керівництвом про підвищення зарплати.
Як правильно поговорити з керівництвом про підвищення зарплати
Експертка радить підготуватися до розмови з керівництвом про підвищення зарплати.
"Проаналізуйте свої досягнення за останній час, пропишіть свої сильні сторони, компетенції. Проаналізуйте ситуацію на ринку праці, яку зарплату сьогодні пропонують роботодавці", - каже Поставна.
Вона радить при розмові з керівництвом обґрунтувати прохання про підвищення своїми досягненнями, компетенціями тощо.
Які фрази можна використовувати під час розмови з керівництвом:
- моя зарплата сильно відрізняється від середньоринкової
- у мене стало більше обов'язків
- я перевиконав план на скільки-то відсотків (оперуйте цифрами та фактами)
- я знаю, як зробити, щоб все працювало ще краще
- мені запропонували хорошу посаду в іншій компанії (цей аргумент наводьте тільки тоді, якщо це дійсно так)
Які фрази не варто використовувати:
- за час роботи я багато чого навчився
- я дуже довго працюю в компанії
- у мене складні особисті обставини
- я згорну гори, якщо підвищите мені зарплату
- або підвищуєте зарплату, або я йду з роботи
- я працюю тут найбільше. Інші, геть, взагалі нічого не роблять
- ви мене не цінуєте, ви мені не доплачуєте
Яка середня зарплата в Україні у 2024 році
Цього року середня зарплата зросте до 21 809 гривень. Вже у першому кварталі вона підвищилась на 22,5% і становила 18 903 грн.
Водночас Кабмін схвалив прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки. У 2025 році вона становитиме - 25 732 грн, у 2026 році - 30 260 гривень.
Як змінилась середня зарплата за останніх три місяці (скриншот Work.ua)
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