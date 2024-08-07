Больше 30 тысяч. Специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплаты

Рынок труда в Украине сталкивается с серьезными вызовами, связанными с дефицитом рабочей силы, особенно в сегменте так называемых "голубых воротничков".
РБК-Украина узнала в OLX, какие профессии в сфере производства и рабочих специальностей в августе 2024 года наиболее высокооплачиваемые.
После начала полномасштабной войны в Украине на рынке труда возник дефицит работников рабочих специальностей. Аналитики OLX отмечают, что основными причинами является мобилизация и эмиграция украинцев. Многие украинцы сейчас ищут работу, однако закрыть спрос на таких специалистов оказывается сложно.
Уровень безработицы сейчас оценивается примерно на уровне 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в закрытии позиций, в частности, в производственной сфере, строительной, розничной торговле и логистической сфере.
По данным платформы OLX, в июне 2024 года в сфере производства и рабочих специальностей больше получают работники таких профессий:
Машинист экскаватора
Конструктор
Сварщик
Сборщик мебели
Монтажник
Оператор ЧПУ (Числовое программное управление)
Токарь
Технолог
Механик
Столяр
По данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% и достигла 18 903 грн. Кабинет Министров утвердил прогнозируемый рост средней заработной платы на следующие годы, который выглядит так: в 2025 году – 25 732 грн, в 2026 году – 30 260 грн.
Данные портала Work.ua, по состоянию на начало августа 2024 года, свидетельствуют, средняя зарплата в Украине составляет 21 тыс. грн. Данные получены на основе анализа 208 144 вакансий, размещенных на сайте за последние 3 месяца.
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