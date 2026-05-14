Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - Кулеба

Удар по Києву: наслідки

Унаслідок нічної атаки в Києві загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення.

У місті зафіксовані пожежі та руйнування в різних районах. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Зруйнований будинок у Дарницькому районі

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район - там повністю зруйнований багатоповерховий будинок. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Під завалами можуть перебувати люди.

Крім столиці, Росія вдарила по:

Київщині;

Харківщині;

Одещині;

Полтавщині;

Запоріжжю.

Під удар потрапили порти Одещини та об'єкти Укрзалізниці - ворог бив по критичній інфраструктурі.

унаслідок удару загинула людина

На всіх місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики й оперативні служби.

Оновлено о 8:55

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вже 32 поранених, в тому числі і дитина.