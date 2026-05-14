Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - Кулеба

Масована атака на Україну цієї ночі забрала життя людини в Києві, поранено понад 30 осіб. Під ударами опинилися столиця та щонайменше шість регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Унаслідок нічної атаки в Києві загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення.
У місті зафіксовані пожежі та руйнування в різних районах. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район - там повністю зруйнований багатоповерховий будинок. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Під завалами можуть перебувати люди.
Крім столиці, Росія вдарила по:
Під удар потрапили порти Одещини та об'єкти Укрзалізниці - ворог бив по критичній інфраструктурі.
На всіх місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики й оперативні служби.
Оновлено о 8:55
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вже 32 поранених, в тому числі і дитина.
Нагадаємо, вранці 14 травня Росія вдруге за добу завдала удар по Києву - цього разу балістикою та дронами одночасно. Вибухи у столиці пролунали повторно.
Як повідомляло РБК-Україна, Київська область цієї ночі також зазнала масованої атаки - під удар потрапили житлові будинки, підприємства та автомобілі, є постраждалі.