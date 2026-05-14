Более 30 человек ранены из-за массированного обстрела Киева, - Кулеба

Удар по Киеву: последствия

В результате ночной атаки в Киеве погиб один человек, еще более 30 получили ранения.

В городе зафиксированы пожары и разрушения в разных районах. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.

Фото: последствия удара по Украине (t.me/dsns_telegram)

Разрушенный дом в Дарницком районе

Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район - там полностью разрушен многоэтажный дом. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Под завалами могут находиться люди.

Кроме столицы, Россия ударила по:

Киевской области;

Харьковской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Запорожской области.

Под удар попали порты Одесской области и объекты Укрзализныци - враг бил по критической инфраструктуре.

Фото: в результате удара погиб человек (t.me/dsns_telegram)

На всех местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики и оперативные службы.

Обновлено в 8:55

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже 32 раненых, в том числе и ребенок.