Более 30 человек ранены из-за массированного обстрела Киева, - Кулеба

Массированная атака на Украину этой ночью унесла жизнь человека в Киеве, ранены более 30 человек. Под ударами оказались столица и по меньшей мере шесть регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
В городе зафиксированы пожары и разрушения в разных районах. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.
Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район - там полностью разрушен многоэтажный дом. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.
Под завалами могут находиться люди.
Кроме столицы, Россия ударила по:
Под удар попали порты Одесской области и объекты Укрзализныци - враг бил по критической инфраструктуре.
На всех местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики и оперативные службы.
Обновлено в 8:55
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже 32 раненых, в том числе и ребенок.
Напомним, утром 14 мая Россия второй раз за сутки нанесла удар по Киеву - на этот раз баллистикой и дронами одновременно. Взрывы в столице прогремели повторно.
Как сообщало РБК-Украина, Киевская область этой ночью также подверглась массированной атаке - под удар попали жилые дома, предприятия и автомобили, есть пострадавшие.