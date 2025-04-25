Понад +30 у квітні? В яких містах температура побила рекорди (карта)

Де зафіксували нові температурні рекорди: список міст

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж четверга, 24 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у дев'ятьох містах України:

у Сумах - 30,1°C;

у Вінниці - 28,1°C;

у Миколаєві - 27,6°C;

у Києві - 27,4°C;

у Харкові - 27,3°C;

у Чернігові - 26,8°C;

у Полтаві - 26,4°C;

у Херсоні - 26,2°C;

у Хмельницькому - 25,4°C.

Температурні рекорди в Україні 24 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили: згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", 24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.

"Температура повітря після полудня досягла 27,4°C, що на 0,4°C вище ніж у 1950 році", - уточнили у прес-службі установи у Facebook.

Публікація ЦГО імені Бориса Срезневського (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Чого чекати від погоди найближчим часом: прогноз

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру опублікували також прогноз погоди на найближчі дні.

Наголошується, що впродовж 26-28 квітня характер погоди в Україні різко зміниться.

"Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, зумовивши короткочасні дощі з грозами та відкривши шлях арктичному повітрю з північних широт, що призведе до інтенсивного зростання тиску", - розповіли в УкрГМЦ.

Зазначається, що такий "північний процес" спричинить холодну погоду - навіть із нічними заморозками (у більшості областей - на поверхні ґрунту).

"Оскільки ніч на понеділок (28 квітня, - Ред.) очікуємо найхолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі", - підсумували експерти.