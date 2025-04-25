Травень здивує погодою? Синоптики дали прогноз на останній місяць весни
В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику травня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Коротка кліматична характеристика травня в Україні
Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику травня, в УкрГМЦ наголосили, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у травні в Україні).
Так, середня місячна температура повітря цього місяця становить:
- по Україні в середньому - 13-17 градусів тепла;
- у гірських районах - 7-12°C.
Якщо говорити про мінімуми й максимуми, то:
- абсолютний мінімум температури повітря - 0-6 градусів морозу (місцями на Сумщині та в гірських районах - 7-10 градусів морозу, а на узбережжі морів - від 1 до 3 градусів тепла);
- абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів вище нуля (в Одеській та Луганській областях, а також у Криму до 38-39°C, у гірських районах - 28-29°C).
Середня місячна кількість опадів складає:
- по Україні - 22-60 мм;
- у західних та Вінницькій областях, а також на півдні Криму - 62-81 мм;
- у Карпатах та на Прикарпатті - 85-148 мм.
Українцям розповіли також, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15°C (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні країни - у першій) декаді травня.
Прогноз середньомісячної температури та кількості опадів цього року
Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у травні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура повітря передбачається:
- по Україні - на рівні 15-19 градусів тепла;
- у гірських районах - 12-14°C.
Уточнюється, що це - на 1,5-2,0 градуси вище за норму.
Крім того, місячна кількість опадів очікується на рівні 35-76 мм. У Карпатах та місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що в межах норми.
Кліматична характеристика травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, дещо раніше українців попередили про небезпечну погоду в більшості областей України.
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