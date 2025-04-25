Травень здивує погодою? Синоптики дали прогноз на останній місяць весни

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику травня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць весни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Коротка кліматична характеристика травня в Україні

Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику травня, в УкрГМЦ наголосили, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у травні в Україні).

Так, середня місячна температура повітря цього місяця становить:

по Україні в середньому - 13-17 градусів тепла;

у гірських районах - 7-12°C.

Якщо говорити про мінімуми й максимуми, то:

абсолютний мінімум температури повітря - 0-6 градусів морозу (місцями на Сумщині та в гірських районах - 7-10 градусів морозу, а на узбережжі морів - від 1 до 3 градусів тепла);

абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів вище нуля (в Одеській та Луганській областях, а також у Криму до 38-39°C, у гірських районах - 28-29°C).

Середня місячна кількість опадів складає:

по Україні - 22-60 мм;

у західних та Вінницькій областях, а також на півдні Криму - 62-81 мм;

у Карпатах та на Прикарпатті - 85-148 мм.

Українцям розповіли також, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15°C (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні країни - у першій) декаді травня.

Прогноз середньомісячної температури та кількості опадів цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у травні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура повітря передбачається:

по Україні - на рівні 15-19 градусів тепла;

у гірських районах - 12-14°C.

Уточнюється, що це - на 1,5-2,0 градуси вище за норму.

Крім того, місячна кількість опадів очікується на рівні 35-76 мм. У Карпатах та місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)