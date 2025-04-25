Более +30 в апреле? В каких городах температура побила рекорды (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в разных городах Украины в течение 24 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение четверга, 24 апреля, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в девяти городах Украины:
Эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили: согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", 24 апреля в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты.
"Температура воздуха после полудня достигла 27,4°C, что на 0,4°C выше, чем в 1950 году", - уточнили в пресс-службе учреждения в Facebook.
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опубликовали также прогноз погоды на ближайшие дни.
Отмечается, что в течение 26-28 апреля характер погоды в Украине резко изменится.
"В ближайшие сутки через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, обусловив кратковременные дожди с грозами и открыв путь арктическому воздуху из северных широт, что приведет к интенсивному росту давления", - рассказали в УкрГМЦ.
Отмечается, что такой "северный процесс" повлечет холодную погоду - даже с ночными заморозками (в большинстве областей - на поверхности почвы).
"Поскольку ночь на понедельник (28 апреля, - Ред.) ожидаем самой холодной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе", - подытожили эксперты.
Напомним, несколько ранее украинцев предупредили об опасной погоде в большинстве областей Украины.
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