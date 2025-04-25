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"Тривожна" карта: українців попереджають про небезпечну погоду в більшості областей

П'ятниця 25 квітня 2025 11:48
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"Тривожна" карта: українців попереджають про небезпечну погоду в більшості областей Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Вони можуть "накрити" значну частину областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Які небезпечні явища прогнозують синоптики

Згідно з попередженням Укргідрометцентру, найближчими днями, впродовж вихідних і на початку наступного тижня погода в Україні у багатьох регіонах принесе:

  • грози;
  • заморозки на поверхні ґрунту;
  • заморозки у повітрі.

Коли та в яких областях чекати погіршення погоди

Сьогодні, 25 квітня, ймовірні грози:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у центральних областях.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Заморозки на поверхні ґрунту (0-5°C) очікуються:

  • 27 квітня - у західних та північних областях;
  • вночі 28 квітня - у більшості областей України;
  • вночі 29 квітня - у більшості областей України.

"І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Крім того, заморозки у повітрі (0-3°C) можуть бути вночі 28 квітня:

  • у північних областях;
  • у східних областях;
  • у центральних областях.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Українському гідрометеорологічному центрі.

&quot;Тривожна&quot; карта: українців попереджають про небезпечну погоду в більшості областейПопередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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