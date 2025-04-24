Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у різних містах впродовж 22 та 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Попри очікувану погоду (з короткочасними дощами та грозами) синоптики дещо раніше попередили українців про суттєву пожежну небезпеку впродовж 24-25 квітня у Волинській області.

В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.

Зазначається, що у повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.

"Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області. А вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні", - розповіли синоптики.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (25 квітня) погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску.

Впродовж вівторка, 22 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у трьох містах України:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України. 21 квітня було встановлено два нові погодні рекорди.

Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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