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Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми

Четвер 24 квітня 2025 14:58
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Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми Квітень продовжує встановлювати нові температурні рекорди у різних містах (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у різних містах впродовж 22 та 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Де в Україні зафіксували нові рекорди 22 квітня

Впродовж вівторка, 22 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у трьох містах України:

  • у Сумах - 28,8°C;
  • у Вінниці - 28,0°C;
  • у Харкові - 26,5°C.

Температурні рекорди, встановлені 23 квітня

У середу, 23 квітня, нові температурні рекорди синоптики зафіксували у чотирьох містах:

  • у Сумах - 29,8°C;
  • у Вінниці - 28,2°C;
  • у Харкові - 27,6°C;
  • у Житомирі - 27,6°C.

Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимумиТемпературні рекорди в Україні 22-23 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на завтра, 25 квітня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (25 квітня) погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску.

"Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області. А вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні", - розповіли синоптики.

Зазначається, що у повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.

В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі та грози (місцями) ймовірні:

  • вночі - у Волинській та Рівненській областях;
  • вдень - практично по всій Україні.

Вітер - переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря:

  • вночі - від 8 до 13 градусів за Цельсієм;
  • вдень (у західних та північних областях) - від 18 до 23 градусів тепла;
  • вдень (на решті території України) - від 21 до 26 градусів вище нуля.

Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимумиПрогноз погоди на 25 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях оголошено пожежну небезпеку

Попри очікувану погоду (з короткочасними дощами та грозами) синоптики дещо раніше попередили українців про суттєву пожежну небезпеку впродовж 24-25 квітня у Волинській області.

Тим часом впродовж 24-26 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки може зберігатись:

  • у північних областях;
  • у центральних областях;
  • у південних областях;
  • у Харківській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Чернівецькій області;
  • у Тернопільській області.

Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимумиПопередження про пожежну небезпеку в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України. 21 квітня було встановлено два нові погодні рекорди.

Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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