Пекельний квітень? Де в Україні температура б'є історичні максимуми
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у різних містах впродовж 22 та 23 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Де в Україні зафіксували нові рекорди 22 квітня
Впродовж вівторка, 22 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у трьох містах України:
- у Сумах - 28,8°C;
- у Вінниці - 28,0°C;
- у Харкові - 26,5°C.
Температурні рекорди, встановлені 23 квітня
У середу, 23 квітня, нові температурні рекорди синоптики зафіксували у чотирьох містах:
- у Сумах - 29,8°C;
- у Вінниці - 28,2°C;
- у Харкові - 27,6°C;
- у Житомирі - 27,6°C.
Температурні рекорди в Україні 22-23 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди на завтра, 25 квітня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю (25 квітня) погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску.
"Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного-заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області. А вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні", - розповіли синоптики.
Зазначається, що у повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.
В цілому ж погода очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі та грози (місцями) ймовірні:
- вночі - у Волинській та Рівненській областях;
- вдень - практично по всій Україні.
Вітер - переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря:
- вночі - від 8 до 13 градусів за Цельсієм;
- вдень (у західних та північних областях) - від 18 до 23 градусів тепла;
- вдень (на решті території України) - від 21 до 26 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на 25 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В яких областях оголошено пожежну небезпеку
Попри очікувану погоду (з короткочасними дощами та грозами) синоптики дещо раніше попередили українців про суттєву пожежну небезпеку впродовж 24-25 квітня у Волинській області.
Тим часом впродовж 24-26 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки може зберігатись:
- у північних областях;
- у центральних областях;
- у південних областях;
- у Харківській області;
- у Хмельницькій області;
- у Чернівецькій області;
- у Тернопільській області.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України. 21 квітня було встановлено два нові погодні рекорди.
Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.
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